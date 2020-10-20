В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время - стрелки часов переводят на один час назад, то есть на выходных получится поспать на час дольше.

1. Когда переводят часы. Переводят часы 25 октября в 04:00.

2. Как переводят часы. На смартфонах, ноутбуках - время переводится автоматически. На электронных часах и кнопочных телефонах без интернета часы удобнее всего перевести перед сном 24 октября.

3. Как проверить точное время. Проверить актуальное время можно, воспользовавшись бесплатной услугой своего оператора (для Лайфа, Водафона и Киевстара нужно набрать единое сочетание *160# "кнопка вызова"). Точное время вы получите во входящем смс-сообщении.

4. Как будет ходить транспорт. С 25 октября все поезда и самолеты начнут осуществлять поездки по новому времени.

5. Как будут работать избирательные участки. 25 октября в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки откроются в 8 утра по новому времени и закроются в 20:00.

6. Будут ли переводить часы в Крыму и Донецке. На неподконтрольной части Донбасса и в аннексированном Крыму придерживаются московского времени и если сейчас время совпадает, то с переходом на зимнее уже 25 октября разница составит час. То есть в Киеве будет 9 утра, а в Донецке и Луганске уже 10 утра.

7. Как перевод времени отражается на здоровье. В целом перевод часов не отражается на здоровье, но поскольку привычный ритм немного сдвинется, то это может привести к утомляемости и снижению работоспособности.

На адаптацию может уйти около пяти дней. За это время обычно привыкают ложиться спать и просыпаться в другое время. Для комфортного сна старайтесь исключить спортзал в вечернее время. Тренировку замените на прогулку перед сном. Старайтесь пить больше воды. Помните, что лучший способ взбодриться при усталости - не кофе, а налаженный распорядок дня и здоровый сон.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде хотят отменить перевод часов, поэтому этот переход на зимнее время может оказаться последним.