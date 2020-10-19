С понедельника, 19 октября, Россия перестала пропускать из Украины людей с ID-картой и адресной справкой. Также не пускают по загранпаспорту, поскольку для пересечения границы нужна печать с пропиской как в обычном паспорте.

Об этом пишут пользователи групп, в которых обсуждают пересечение границы "республик" с Украиной и Россией. Речь, в частности, о пункте пропуска "Нехотеевка".

"Два часа назад развернули три автобуса с людьми Харьков-Белгород. На таможне резко поменялись условия пересечения. Погранцы не впускают перевозов (перевозчиков - Ред.) с id-каратами" - пишут в сети.

Об этом пишут в разных группах в соцсети.

В сети пишут, что еще вчера по ID-картам пускали.

После того как попасть в "ДНР" через украинскую границу стало проблематично, те, кому все-таки нужно туда попасть, освоили обходной вариант - через территорию России. Поэтому через Россию часто едут те, кому нужно попасть из Киева в Донецк.

Также мы писали о турах в Россию из "ДНР" за "коронавирусными" деньгами.