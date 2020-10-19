Лечение Covid-19 в Украине должно быть бесплатным для пациентов государственных больниц. В случае, если же врачи требуют деньги, необходимо жаловаться на горячую линию Национальной службы здоровья.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы", - сказал Лякшо.

По словам замминистра, государство заключает с больницами контракты, в рамках которых покрываются суммы доплат, а также стоимость лечения.

"Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам - 300% к зарплате, а также средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", - сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в НСЗУ рассказали, что на одного больного коронавирусом, который находится на стационарном лечении в больнице, государство тратит более 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Германии лечение больного коронавирусом с ИВЛ обходится в 38 тысяч евро.