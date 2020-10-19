Экс-премьер Владимир Гройсман сообщил, что его супруга и сын заразились коронавирусом. А сам он принял решение самоизолироваться вместе с ними дома.

Об этом Гройсман написал в Facebook.

"Дорогие друзья! К сожалению, с прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными Covid, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки", - сообщил Гройсман.

Также он заявил, что важно быть рядом с теми, кто заболел - ведь им сейчас трудно.

"Поэтому я принял решение остаться вместе со своей женой, с сыном дома и мы вместе будем проходить это испытание. Сегодня мы должны быть рядом с теми, кто в этом нуждается. Поэтому я всем желаю, прежде всего, крепкого здоровья. Очень хотел бы, чтобы все, кто болеет, быстро выздоровели. И понятно, что эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими. Потому что у них есть ограничения, к ним нельзя подходить. Поэтому давайте, если у нас есть такая возможность, будем рядом со своими родными, близкими, друзьями", - сказал экс-премьер.

Напомним, на прошлой неделе одесский губернатор заразился коронавирусом и пошел на удаленку.

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