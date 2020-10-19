Утром в понедельник, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль еще 13 сел и поселков в Нагорном Карабахе.

Об этом Алиев сообщил в Twitter.

Так, по его данным, азербайджанская армия заняла села Амирварлы, Солтанлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы.

Напомним, 17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было начаться в 00:00 18 октября.

Также мы писали, что утром 17 октября Алиев объявил, что Азербайджан взял под контроль восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.