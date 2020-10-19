По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине подтвердилось еще 4 766 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 303 638 человек.

Добавим, что вчера, 18 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 298 872 человека. Так же был выявлен 5 231 новый случай заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 673 пациента с этим диагнозом (+ 66 за сутки). Выздоровели уже 126 489 человек (+ 1 112). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 171 476 человек (+ 3 588).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что заразившийся коронавирусом Позитив хитростью попытался избежать дисквалификации на "Танцах со звездами".

Так же "Страна" рассказывала о том, что в Китае нашли коронавирус на упаковке замороженной трески.