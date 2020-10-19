В понедельник, 2 ноября, за день до выборов президента США, с Землей может столкнуться астероид размером с холодильник. Сейчас он несется к нашей планете со скоростью 25 000 миль в час.

Об этом в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

"Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. - Ред.). Он может врезаться в Землю 2 ноября, за день до президентских выборов", - написал Тайсон.

При этом, по словам ученого, вреда нашей планете столкновение с астероидом не нанесет. Тайсон полагает, что если "конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной".

Нил Деграсс Тайсон - американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки. C 1996 года он занимает должность директора планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене.

Напомним, выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. "Страна" писала о том, что по состоянию на середину октября на них уже отдали свой голос 16 миллионов американцев, которые воспользовались возможностями раннего голосования.

Так же мы писали, что на одном из астероидов ученые обнаружили следы воды с большой планеты.