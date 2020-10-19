Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который лечится в Германии после отравления дал очередное интервью западным масс-медиа, в котором рассказал новые детали своего заражения и лечения в клинике.

Об этом передает американский журнал New Yorker.

Навальный заявил, что уверен, что за его отравлением стоит Кремль. Он считает это доказанным.

"Даже Организация по запрещению химического оружия засекречивает свои доклады, потому что никто не хочет публиковать формулу. Это нечто из ада. Химическое оружие правильно запретили. Обычное оружие можно использовать, чтобы убивать людей или защищать их. Эти вещества предназначены исключительно для того, чтобы люди умирали болезненной смертью", - сказал российский оппозиционер.

"Однако мое дело - необычное, благодаря серии счастливых совпадений. Благодаря решению пилота экстренно посадить самолет, поведению сотрудников "Скорой помощи", которые считали, что у меня передозировка, и тому факту, что следы "Новичка" оставались в течение 48 часов, этот яд "Новичок" реально нашли. У нас есть доказательства", - добавил Навальный.

"А проблема с "Новичком" в том, что нельзя просто пойти и применить его. Если я вам дам Новичок" и скажу пойти убить кого-нибудь с его помощью, вы, скорее всего, убьете себя, кого-то вокруг вас, но не вашу цель. Чтобы его применить, нужны навыки. Это реально меняет наше представление о том, что происходит в Кремле, и теперь у нас есть доказательства", - заявил политик.

Ранее "Страна" сообщала, что западные спецслужбы считают, что ФСБ не хотела убивать Навального.