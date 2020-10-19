Ученые-археологи, изучающие древнюю историю Южной Америки сделали знаковое открытие.

Они обнаружили гигантское изображение кошки во время работ на плато Наска, что в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - около 2 000 лет.

Судя по открытому изображению, животное "лежит" на склоне горы на левом боку.

Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу, как передает ВВС.



По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре.

Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э. Геоглифы Наска включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте археологи вскрыли саркофаг с мумией, которой 2 600 лет.

Так же мы рассказывали, что под Житомиром археологи нашли неизвестный город времен Киевской Русию