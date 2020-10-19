В одном из жилых комплексов Ивано-Франковска люди жалуются на пару, которая держит леопарда как домашнего любимца.

Об этом рассказывает юрист в соцсети Facebook, к которому и обратились жители. Они сообщили, что видят во дворах пятнистую пантеру, которую выгуливают их соседи. Иногда хозяева выгуливают ее даже без поводка.

"Раньше этого "котика" видели очень многие жители "Калиновой слободы" и думали, что это просто такой большой кот. Но когда он подрос, то владельцы перестали его выводить на улицу днем. Лишь поздно вечером. Вчера-позавчера видели около полуночи", - рассказывает один из жильцов.

Мужчина говорит, что пока, несмотря на обращения, реакции полиции или жилого комплекса нет.

Ранее "Страна" рассказывала, как пара купила домой милого котенка, который оказался суматранским тигром.

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