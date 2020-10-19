В Чернобыльской зоне отчуждения фотограф сняла пару молодых оленей, перебегающих дорогу.

Фото, сделанное Яной Омер, выложил заповедник на своей странице в Facebook.

"Они милые, нежные, но такие пугливые. У оленей-подростков нет рогов, чтобы защищаться, а потому они стараются как можно быстрее преодолеть открытые пространства. Среди деревьев и густых кустарников - безопаснее. А скоро, совсем скоро, листья на ветвях вспыхнет самыми разнообразными красками - от золотистого и оранжевого до всех оттенков красного и шоколада, и олени будто затеряются среди такого калейдоскопа теплых цветов. Потому что они тоже рыжие, да еще и с пятнами. Попробуйте таких отыскать среди осеннего буйства", - написала Яна Омер.

Ранее мы рассказывали, как в Чернобыльском заповеднике любопытный олень почти уткнулся носом в фотоловушку.

Также мы писали о том, как в США охотника убил подстреленный им олень.