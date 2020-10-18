Греция готовится провести учебные стрельбы из С-300 на Крите, вторые со времени их размещения 22 года назад. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовка к стрельбам из "Красного медведя", как его называют сами греки, идет на фоне обострения отношений с Турцией и испытаний Анкарой на днях ЗРК С-400.

Первые стрельбы прошли в 2013 году на полигоне НАТО на западе Крита. На том "историческом запуске ракет" присутствовали почти все военные атташе, служившие тогда в Афинах.

Сейчас С-300 готовят к переброске на полигон в начале ноября для вторых учебных стрельб. При этом официального подтверждения этой информации не поступало.

Кипр купил С-300 в 1999 году. Под давлением Турции ЗРК передали Греции. На Крите С-300 разместили при посредничестве и согласии американцев. При этом С-300, а также зенитные системы малой дальности ТОР М-1 и ОСА прикрывают не только греков, но и американскую базу на Крите.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция продолжит разведку газа в спорных с Грецией водах Восточного Средиземноморья.

Также мы рассказывали, что НАТО предостерегает Турцию от использования российского ЗРК С-400.