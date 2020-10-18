В Праге заработал первый в мире отель, в который могут заселяться только больные коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет издание "Novinky".

Как сообщается, четырехзвездочный отель находится в центре чешской столицы и относится к сети Czech Inn Hotels. В нем могут проживать только люди, узнавшие об инфицировании во время путешествия, а также больные жители Праги, которые боятся, что заразят своих родственников дома.

Для заселения нужно предоставить справку о положительном тесте. Имея лишь подозрение, не подтвержденное анализом, разместиться в нем невозможно. Как отметили в компании, первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую услугу.

При этом клиентов в отеле обслуживают бесконтактно. Дистанционно можно заказать еду на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.

Согласно правилам отеля, гостям нельзя находиться за пределами своего номера - исключение составляют лишь случаи, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

По данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, сейчас около половины отелей Праги - под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии, а в регионах - около 30%. С марта прекратили работу около 10%.

Напомним, 12 октября Чехия ввела дополнительные ограничения и закрыла все школы из-за коронавируса.

Также в конце сентября Чехия ввела режим ЧС и ужесточила карантин.