Стриминговый портал "Netflix" ведет съемки документального фильма или сериала о протестах в Беларуси.

Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в Телеграме.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусских протестах, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Вячорке, членов съемочной группы уже задерживали.

Напомним, в Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.

Сегодня в столице Беларуси во время протеста силовики открыли стрельбу.