В Киеве, Минске и Вильнюсе Netflix снимает фильм о протестах в Беларуси
Стриминговый портал "Netflix" ведет съемки документального фильма или сериала о протестах в Беларуси.
Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в Телеграме.
"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусских протестах, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", - говорится в сообщении.
При этом, по словам Вячорке, членов съемочной группы уже задерживали.
Напомним, в Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.
Сегодня в столице Беларуси во время протеста силовики открыли стрельбу.