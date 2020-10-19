Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT).

Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.

Напомним, в пятницу вечером, 16 октября, злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю страну, произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи.