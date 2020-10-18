Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Эрсина Татара, который сегодня победил на выборах президента самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Об этом Эрдоган написал на своей странице в Твиттере.

"Я от себя лично и от имени турецкого народа поздравляю господина Эрсина Татара, который избран президентом Турецкой Республики Северного Кипра. Турция продолжит прилагать всевозможные усилия для защиты прав турецкого народа Кипра", - написал Эрдоган.

Отметим, что Анкара открыто поддерживала на выборах кандидатуру экс-премьер-министра ТРСК. Татар набрал 51,74% голосов избирателей. За его соперника, действующего президента ТРСК Мустафу Акынджи проголосовали 48,26% избирателей (62 858 голосов).

Татар победил в первом туре, когда за него проголосовали 32,35% пришедших на избирательные участки, в то время как за Акынджи - 29,84%. В течение недельного промежутка между турами Акынджи получил поддержку оппозиционной Республиканской турецкой партии, чей лидер Туфан Эрхюрман пришел к финишу первого тура третьим с результатом 21,68% голосов. В этой ситуации Татар выразил неудовлетворенность низкой явкой в первом туре (58,22%) и призвал своих сторонников мобилизовать усилия во втором. В воскресенье на участки пришло на 9% больше избирателей, чем неделю назад.

Как известно, Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, о чем договорился с президентов Украины Зеленским в Стамбуле.

Также мя писали, что Асад обвинил Эрдогана в развязывании войны в Нагорном Карабахе.