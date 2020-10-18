Во Франции после зверского убийства учителя истории люди вышли на митинг и пели "Марсельезу". Видео
Представители основных политических партий, общественных организаций и профсоюзов Франции проводят манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства в связи с убийством учителя истории исламским радикалом.
Об этом информирует Интерфакс.
В Париже основная акция началась на площади Республики. Манифестации под лозунгом "Я - Самюэль" в память об обезглавленном в минувшую пятницу преподавателе Самюэле Пати и в поддержку фундаментальных республиканских ценностей - просвещения, свободы выражения мнений и светскости государственного образования - организованы также в Лионе, Тулузе, Нанте, Лилле, Марселе, Страсбурге и в других французских городах.
Местные издания сообщают о тысячах людей, собравшихся на акции в разных городах.
К призыву организаторов акций солидарности в память жертвы исламского террориста присоединился журнал Charlie Hebdo, переживший в январе 2015 года трагедию с нападением вооруженных исламистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате нападения боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Тогда возникло движение "Я - Шарли" в поддержку светских ценностей и демократии.
Напомним, учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец и выложил фото его головы в соцсетях.
Также отметим, что по делу об убийстве учителя во Франции задержан известный исламский активист.