В Минске во время воскресной протестной акции "Партизанский марш" силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями.

Об этом сообщают местные издания.

"ГУВД: В Минске силовики стреляли в воздух резиновыми пулями, поскольку протестующие бросали в них камни", - пишет портал TUT.BY.

По данным "Onliner", также были слышны звуки, похожие на взрывы.

"Началось силовое столкновение. В силовиков полетели какие-то предметы. Были слышны хлопки, похожие на взрывы, а так же несколько выстрелов", - говорится в сообщении журналистов.

Кроме того, о взрывах сообщают "Наша Ніва" и "Белсат".

В то же время, по данным ТАСС, милиция несколько раз стреляла в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты стали бросать в их сторону камни.

Об этом изданию сообщил официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

"Подтверждаю, что сегодня было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и в представителей правоохранительных органов камни", - отметил он.

В то же время представитель ГУВД не подтвердил применения спецсредств для разгона манифестантов на Партизанском проспекте, в то время как очевидцы ранее сообщали о том, что слышали хлопки, похожие на звуки взрывов светошумовых гранат.

Отмечается, что перед запланированной на воскресенье очередной акции белорусской оппозиции под названием "Партизанский марш" центр Минска был взят под усиленный контроль силовиков. Силовики преградили путь демонстрантам на Партизанском проспекте, в частности с помощью спецтехники. В результате колонна развернулась и направилась обратно к центру Минска.

Сейчас протестующие идут по проспекту Рокоссовского в районе Серебрянка и сообщают, что туда переброшены силовики.

Напомним, сегодня в белорусской столице проходит очередная акция оппозиции под названием "Партизанский марш". Колонна из нескольких тысяч человек следовала по Партизанскому проспекту в сторону Минской кольцевой дороги, чтобы привлечь внимание рабочих крупных столичных заводов, которые расположены по пути следования. В ГУВД Минского горисполкома сообщили о нескольких задержаниях участников несанкционированной акции.

Как сообщалось, в Минске были закрыты шесть станций метро и наблюдаются проблемы с интернетом. Силовики новые задержания.