Ученые нашли новый признак существования жизни на Венере - простейшую аминокислотную глицин.

Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, которую опубликовал портал "arXiv".

"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", - говорится в материале по итогам работы Манны.

Сейчас известно около пятисот аминокислот, которые встречаются в природе, и только 20 из них присутствуют в генетическом коде, глицин - простейшая из них.

Несмотря на то что глицин и другие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом, "кирпичиками" для белков, из которых состоят живые организмы. Кроме того, считается, что глицин был первой органической молекулой, появившейся в свое время на Земле.

Это вещество было найдено на Венере с помощью Атакамской большой антенной решетки. Глицин находится в средних широтах планеты, ближе к экватору.

"На Земле глицин производится в биологических процессах, вероятно, что на Венере он образуется при помощи других фотохимических и геохимических реакций, не распространенных на Земле", - указывают авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA готовит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

Также сообщалось, что в атмосфере Венеры ученые нашли загадочные признаки жизни.