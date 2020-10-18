В китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили о первом обнаружении частиц коронавируса на внешней упаковке замороженных пищевых продуктов.

Об этом сообщает "Bloomberg".

Медики констатировали, что вирус показал способность к заражению через подобные загрязненные поверхности.

Вирус нашли на упаковке замороженной трески в прибрежном городе Циндао, провинции Шаньдун.

В китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению.

Сообщается, что в этом месяце в Циндао зафиксировали десять новых случаев коронавируса, большая часть из которых связана с больницей, где лечатся инфицированные иностранные путешественники.

Кроме того, в последние месяцы Китай несколько раз заявлял, что импортируемые замороженные продукты являются источником риска для повторного распространения коронавируса в стране. Китай уже протестировал упаковки продуктов из разных стран и обнаружил на некоторых активные частицы коронавируса.

Также в КНР уже запретили некоторую импортную продукцию, включая морепродукты из Индонезии и куриные крылышки из Бразилии, после обнаружения коронавируса на транспортных контейнерах и пищевых упаковках.

В то же время эксперты ВОЗ считают, что в данный момент нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через упаковки пищевых продуктов.

Напомним, ранее в Китае за 4 дня протестировали на коронавирус почти все 11 миллионов жителей одного города.

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