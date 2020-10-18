В России нашли мертвым в лесу пациента с коронавирусом, который сбежал из больницы.

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области, передает издание "Между строк".

В ведомстве рассказали, что мужчина пропал еще в июле, когда покинул стационар ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Поиски пациента продолжались несколько месяцев и привели к обнаружению его тела.

"Признаков криминала не обнаружено. Проводится проверка", — отметил представитель регионального управления СКР Александр Шульга.

Погибший 41-летний мужчина был болен коронавирусной инфекцией. Причины его побега не установлены.

Напомним, в июле из больницы в Киеве, где лечат пациентов с коронавирусом, сбежал голый мужчина.

Также сообщалось, что в Минске мужчина сбежал из больницы, чтобы поучаствовать в параде ко Дню Победы.