Митинг футбольных и хоккейных болельщиков, выступающих против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия, перерос в столкновения с полицией в центре Праги.

Об этом пишет ТАСС.

Толпа фанатов, которые отказались надеть маски, прошла от Главного вокзала на Староместскую площадь, собравшиеся скандировали оскорбления в адрес властей.

Из толпы в полицейских стали бросать камнями и бутылками. Правоохранители были вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. На усмирение протестующих направлены более тысячи полицейских. Полиция проводит задержания наиболее агрессивных участников акции. Им грозит уголовное преследование за беспорядки во время действия режима ЧС.

Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c — CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020

Добавим, темпы заболеваемости коронавирусом растут в Чехии с начала сентября. С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации, он введен на 30 дней.

Всего в Чехии заразились 168 827 человек, из них умерли 1 352 пациента. Чешские власти со среды ужесточили антиковидные меры, запрещены собрания с участием более шести человек, закрыты школы, рестораны, бары и спортивные объекты.

Ранее сообщалось, что Швеция может изменить стратегию борьбы с коронавирусом, перейдя на мягкий карантин.