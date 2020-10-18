Митинг против спортивных ограничений перерос в стычки с полицией, фото: rt.com

Митинг футбольных и хоккейных болельщиков, выступающих против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия, перерос в столкновения с полицией в центре Праги. 

Об этом пишет ТАСС.

Толпа фанатов, которые отказались надеть маски, прошла от Главного вокзала на Староместскую площадь, собравшиеся скандировали оскорбления в адрес властей.

Из толпы в полицейских стали бросать камнями и бутылками. Правоохранители были вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. На усмирение протестующих направлены более тысячи полицейских. Полиция проводит задержания наиболее агрессивных участников акции. Им грозит уголовное преследование за беспорядки во время действия режима ЧС. 

Добавим, темпы заболеваемости коронавирусом растут в Чехии с начала сентября. С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации, он введен на 30 дней. 

Всего в Чехии заразились 168 827 человек, из них умерли 1 352 пациента. Чешские власти со среды ужесточили антиковидные меры, запрещены собрания с участием более шести человек, закрыты школы, рестораны, бары и спортивные объекты.

Ранее сообщалось, что Швеция может изменить стратегию борьбы с коронавирусом, перейдя на мягкий карантин.

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