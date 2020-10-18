Британская королева Елизавета II подписала помилование 42-летнего Стивена Галланта, сидевшего за убийство, за то, что он в ноябре 2019 года помог обезвредить террориста.

Об этом пишет "Daily Mail".

Теперь помилованный преступник выйдет на свободу на десять месяцев раньше.

Как отмечается, год назад осужденный за терроризм 28-летний Усман Хан вышел по досрочному освобождению и напал на группу людей на Лондонском мосту. В результате два человека погибли, а трое были ранены.

Тогда террорист был обезврежен прохожими, одним из которых и был Стивен Галлант. 42-летний британец в 2005 году был осужден на 17 лет за убийство пожарного. В тот день он получил разрешение покинуть тюрьму, чтобы принять участие в мероприятии для заключенных.

Как поясняется издание, королева воспользовалась прерогативой помилования по совету британского правительства. В Министерстве юстиции Великобритании сообщили, что решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Галланта.

При этом семья убитого пожарного поддержала решение королевы. По словам сына жертвы Галланта, то, что произошло, показывает, как могут меняться люди.

Напомним, недавно король Таиланда в день рождения помиловал всех осужденных в стране украинцев.