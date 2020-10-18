Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием "декоммунизировать" продукцию "Харьковского мясокомбината".

Об этом говорится в письме Института, которое было обнародовано Telegram-каналом "Декомунізація. Україна".

Так, предметом жалобы стала колбаса "Харьковского мясокомбината", которая называется "Радянська". При этом в институте уже рассмотрели жалобу и заявили, что будут рекомендовать переименовать колбасу.

"Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства", - говорится в официальном ответе Института.

В то же время в учреждении напомнили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.

Декоммунизация - смена названий и символов коммунистического периода в Украине. Процесс декоммунизации был узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины пакетом законов. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко. Законы были опубликованы 20 мая 2015 года и вступили в силу с 21 мая.

Напомним, ранее мы писала, как атошник самостоятельно декоммунизировал парк "Победа" в Киеве.

Также сообщалось, что глава Института нацпамяти Дробович назвал ближайшие планы по декоммунизации в Киеве.