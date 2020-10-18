NASA выделит финской телекоммуникационной компании "Nokia" 14,1 млн долларов для строительства сети 4G для сотовых телефонов на Луне.

Об этом сообщает XDA.

Так, NASA сообщило об этой инвестиции в ходе заключенных вчера контрактов на 370 млн долларов, связанных с отправлением на Луну в 2024 году первого экипажа миссии "Артемида", в составе которого будет по меньшей мере одна женщина. Контракт заключила дочерняя компания Nokia в США.

Астронавты и транспортные средства будут использовать сеть 4G, что может стать основой для потенциальной будущей Лунной базы.

"Благодаря финансированию NASA, Nokia исследует, как наземные технологии могут быть модифицированы для среды на Луне, чтобы обеспечивать надежную высокоскоростную связь", - добавил руководитель отдела Дирекции миссии космических технологий НАСА Джим Рейтер.

Как пишет издание, услуга цифровой сотовой связи значительно улучшит наземное соединение, как только астронавты вернутся на Луну, чтобы остаться там на определенный период.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправила на МКС созданную США и Украиной ракету Antares.

Также сегодня стало известно, что Илон Маск отправил на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink.