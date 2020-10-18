В Швеции готовы ввести локальный карантин по мере роста количества случаев коронавирусной болезни. Такой шаг представляет из себя новый подход к борьбе с пандемией в стране, которая весной решила пойти своим путем, отказавшись от жесткого карантина.

Об этом сообщает Daily Mail.

Изменения стратегии происходят на фоне второй волны пандемии коронавируса, охватившего европейские страны этой осенью.

С начала сентября количество новых случаев коронавируса в Швеции постепенно увеличивается.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу с понедельника, 19 октября, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест.

"Это больше похоже не на карантин, а на локальные ограничения", - рассказал глава отдела инфекционных заболеваний в Уппсале Юхан Нойд.

Также граждан могут попросить не пользоваться общественным транспортом, не посещать пожилых людей и лиц из других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы не будут вводиться.

Ранее "Страна" информировала, что Илон Маск считает, что жесткий карантин не помогает в борьбе с коронавирусом и согласился со шведскими методами борьбы против него.

Также мы писали, что в Германии лечение больного коронавирусом с ИВЛ обходится в 38 тысяч евро.