Врачи объяснили украинцам, как правильно надевать и снимать маску и перчатки
В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
В центре отметили, что неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность.
"Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается", - говорится в сообщении.
Как надевать маску:
- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину.
- Маску следует менять, как только она стала влажной.
- Маску следует менять каждый час.
- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
- Нельзя использовать маску повторно.
- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности — снимите маску за резинки, сверните и выбросьте в мусорку.
Когда надо применять перчатки:
- когда предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
- когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передающимися контактным путем;
- во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, используют во время ухода за больными.
Как снимать перчатки:
- зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
- просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
- Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.
Также в ЦОЗ добавили, что перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.
Напомним, недавно Кабмин направил в Раду законопроект о штрафах за маски на подбородке.
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