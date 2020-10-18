В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

В центре отметили, что неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность.

"Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается", - говорится в сообщении.

Как надевать маску:

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину.

Маску следует менять, как только она стала влажной.

Маску следует менять каждый час.

Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком. Нельзя использовать маску повторно.

использовать маску повторно. Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности — снимите маску за резинки, сверните и выбросьте в мусорку.

Когда надо применять перчатки:

когда предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передающимися контактным путем;

во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, используют во время ухода за больными.

Как снимать перчатки:

зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;

держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

держите снятую перчатку другой рукой в перчатке; просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Также в ЦОЗ добавили, что перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Напомним, недавно Кабмин направил в Раду законопроект о штрафах за маски на подбородке.

Также мы писали, что ученые выяснили, когда тканевые маски защищают от коронавируса, а когда увеличивают риск заражения.