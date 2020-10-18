Недавно в Сумской области обнаружили семью Галаевых, которая баллотируется в городской и областной советы региона от трех разных партий: "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях. Комментаторы указывают, что это доказательство призрачности различий между партий, которые на публике жестко друг другу оппонируют.

"Страна" поговорила с одним из представителей семьи Галаевых Расулом Галаевым, который идет от партии "ЕС" в Сумской горсовет.

Он рассказал как так получилось.

"Ничего такого, что запрещало бы законодательство - нет. Если взять по партиям, то все три партии - проукраинские и важная идеология у всех трёх партий - жить всей стране по европейским стандартам, стремиться к демократии, стремиться к Европе, но живя у нас тут в Украине.

Что касается вопросов продажи земли, вот таких вот всеукраинских вопросов, то органы местного самоуправления: депутаты городских, областных советов никак на них не влияют. Это не их компетенция.

Я понимаю, что сама ситуация для нашего общества - является немного комедийной, смешной, непривычной, но почему? Мы же все выступаем за демократию, за волеизъявления для каждого. Когда первые проявления демократии проявляются, я не говорю о данной ситуации, а в целом - наше общество ещё, видимо, ментально, сознательно к этому не пришло, а остаётся где-то в Советском Союзе. Они это воспринимают как комедию. Хотя демократия как раз выражается в том, что каждый может жить дружно, спокойно, просто со своими определёнными взглядами.

Честно сказать в семье мы этой ситуации даже не придавали значения. Отец уже депутат пятый раз и он всегда был беспартийным. Когда изменилось избирательное законодательство - необходимо было быть от партии. После революции я тоже начал принимать участие в политике, мы с товарищами начали заниматься партией "Удар" в Сумах. Это было в 2014 году, в 2015 "Удар" объединился с партией Петра Порошенко и автоматически мы остались в партии "ЕС".

Отец нас всегда приучал к самостоятельности, в руки давал удочку, а рыбу говорил, чтоб "вытаскивали сами".

Поэтому я остаюсь со своими друзьями на местах и мы идём от партии "ЕС".

Отец по своей линии идёт с "Батькивщиной".

В этом году также брат изъявил желание поучаствовать в политике, ему больше импонирует Владимир Зеленский, поэтому у нас демократический к этому подход, нет навязывания, мол, куда скажет отец, туда и пойдём.

Смотрится эта ситуация, конечно, смешно. Наши люди думают, что сын всегда идёт за отцом или куда скажет отец. Есть и такие примеры. Но есть и примеры, когда дети абсолютно других профессий, интересов, но это же не мешает прийти к родителям, проявить им внимание. Тут главное отличать семейные качества и жизненный, политический процесс", - говорит Расул.