В понедельник, 19 октября, в Украину придет антициклон "Otmar", который прогонит недавние дожди и даже горные снегопады.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, понедельник пройдет под влиянием антициклона и погода будет без существенных осадков.

"Однако, как вредная младшая сестра, все же фронт заденет его северную периферию и поэтому небольшие дожди 19-го октября могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщины и зацепит немного Харьковщину", - пишет синоптик.

Ветер в этот день будет северо-западным, а температура начнет снижаться. Завтра максимально в Украине предполагается +9...+13 градусов, на юго-востоке и в южной части +13...+17 градусов.

Ночью вероятны заморозки, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода.

"Не забывайте, что туманы могут провоцировать ДТП, видимость в туманах ухудшается да и влаги на дорогах они добавляют", - предупредила Диденко.

В столице завтра будет сухо и солнечно, но холодно, ночью +3...+6 градусов, днем +9...+10 градусов. Однако в четверг и пятницу станет теплее - до +16 градусов.

"А пока - одевайтесь соответственно, носа можно и желательно закрывать маской, будет теплее), хотя еще и будут колебания градусов, однако все же генеральную ротацию шкафов пора делать. Легкого понедельника!", - пожелала синоптик.

Напомним, сегодня Диденко сообщила, что в Карпатах пойдет снег.

Также мы писали, что синоптик предупредила украинцев о похолодании и дождливых днях.