Во Франции были обнаружены свыше 32,4 тысячи инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки. На фоне этого со вчерашнего дня было введено общенациональное чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.

Об этом информирует агентство Xinhua.

Чтобы остановить быстрое распространение коронавируса, правительство Франции объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.

Так, в девяти крупных городах страны с полуночи пятницы введен комендантский час с 21:00 до 6 утра.

Франция сообщила о 32 427 новых случаях COVID-19 за минувшие сутки, что является новым максимумом ежедневных показателей, согласно данным, опубликованным французским Агентством здравоохранения в субботу.

Предыдущий ежедневный рекорд составлял - 30 621 случай и был установлен в четверг.

Общее количество случаев коронавируса с момента вспышки эпидемии во Франции составляет 867 197. Число погибших в результате болезни достигло 33 392 человек.

За последних семь дней во Франции были проведены 7 198 новых госпитализаций из-за болезни COVID-19.

"Распространение инфекции среди пожилых людей держится на высоком уровне, и это предполагает дальнейшее увеличение количества госпитализаций и смертности в ближайшие недели", - заявили в Агентстве здравоохранения.

Напомним, днем ранее Бельгия ввела комендантский час по всей стране из-за коронавируса.

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