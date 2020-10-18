Во Франции заработал режим чрезвычайного положения после рекордного всплеска Covid-19
Во Франции были обнаружены свыше 32,4 тысячи инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки. На фоне этого со вчерашнего дня было введено общенациональное чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.
Об этом информирует агентство Xinhua.
Чтобы остановить быстрое распространение коронавируса, правительство Франции объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.
Так, в девяти крупных городах страны с полуночи пятницы введен комендантский час с 21:00 до 6 утра.
Франция сообщила о 32 427 новых случаях COVID-19 за минувшие сутки, что является новым максимумом ежедневных показателей, согласно данным, опубликованным французским Агентством здравоохранения в субботу.
Предыдущий ежедневный рекорд составлял - 30 621 случай и был установлен в четверг.
Общее количество случаев коронавируса с момента вспышки эпидемии во Франции составляет 867 197. Число погибших в результате болезни достигло 33 392 человек.
За последних семь дней во Франции были проведены 7 198 новых госпитализаций из-за болезни COVID-19.
"Распространение инфекции среди пожилых людей держится на высоком уровне, и это предполагает дальнейшее увеличение количества госпитализаций и смертности в ближайшие недели", - заявили в Агентстве здравоохранения.
Напомним, днем ранее Бельгия ввела комендантский час по всей стране из-за коронавируса.
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