В "Укрзализныце" (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября.

Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме.

Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 702/701 Львов - Черновцы

№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 743/744 Дарница - Львов.

Станция Здолбунов:

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев.

Станция Тернополь:

№ 12/11 Львов - Одесса,

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов.

Станция Хмельницкий:

№ 12/11 Львов - Одесса,

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Одесса - Черновцы.

Станция Дунаевцы:

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский.

Станция им. Т. Шевченко:

№ 12/11 Киев - Новоалексеевка;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

НР 76/75 Кривой Рог - Киев;

НР 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

НР 102/101 Киев - Херсон;

№ 110/109 Львов - Херсон;

НР 116/115 Киев - Бердянск;

№ 122/121 Николаев - Киев;

НР 136/135 Киев - Покровск;

НР 732/731 Киев - Запорожье;

НР 734/733 Киев - Покровск;

НР 782/781 Черкассы - Киев.

Напомним, 15 октября в красную зону вошли сразу восемь областных центров Украины. "Страна" подробно разбиралась, как десятки городов Украины отправили в локдаун и почему его тут же начали саботировать.

Также мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина.