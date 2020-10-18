"Укрзализныця" остановила продажу билетов с девяти станций из-за коронавируса. Полный список
В "Укрзализныце" (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября.
Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме.
Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:
Станция Ивано-Франковск:
- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев - Черновцы;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 136/135 Одесса - Черновцы;
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 702/701 Львов - Черновцы
- № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 743/744 Дарница - Львов.
Станция Здолбунов:
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев.
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов - Одесса,
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 136/135 Одесса - Черновцы
- № 715/716 Киев - Львов.
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов - Одесса,
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 136/135 Одесса - Черновцы
- № 715/716 Киев - Львов;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий - Киев.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев.
Станция Волочиск:
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 136/135 Одесса - Черновцы.
Станция Дунаевцы:
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский.
Станция им. Т. Шевченко:
- № 12/11 Киев - Новоалексеевка;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 72/71 Запорожье - Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог - Киев;
- НР 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев - Херсон;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- НР 116/115 Киев - Бердянск;
- № 122/121 Николаев - Киев;
- НР 136/135 Киев - Покровск;
- НР 732/731 Киев - Запорожье;
- НР 734/733 Киев - Покровск;
- НР 782/781 Черкассы - Киев.
Напомним, 15 октября в красную зону вошли сразу восемь областных центров Украины. "Страна" подробно разбиралась, как десятки городов Украины отправили в локдаун и почему его тут же начали саботировать.
Также мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина.