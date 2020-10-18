На 9 станциях УЗ закрыла продажу билетов. Фото: Facebook

В "Укрзализныце" (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября. 

Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме. 

Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев - Черновцы;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы;
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 702/701 Львов - Черновцы
  • № 749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 743/744 Дарница - Львов.

Станция Здолбунов:

  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев.

Станция Тернополь:

  • № 12/11 Львов - Одесса,
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов.

Станция Хмельницкий:

  • № 12/11 Львов - Одесса,
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий - Киев.

Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев.

Станция Волочиск:

  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы.

Станция Дунаевцы:

  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский.

Станция им. Т. Шевченко:

  • № 12/11 Киев - Новоалексеевка;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье - Киев;
  • НР 76/75 Кривой Рог - Киев;
  • НР 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • НР 102/101 Киев - Херсон;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • НР 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 122/121 Николаев - Киев;
  • НР 136/135 Киев - Покровск;
  • НР 732/731 Киев - Запорожье;
  • НР 734/733 Киев - Покровск;
  • НР 782/781 Черкассы - Киев.

Напомним, 15 октября в красную зону вошли сразу восемь областных центров Украины. "Страна" подробно разбиралась, как десятки городов Украины отправили в локдаун и почему его тут же начали саботировать.

Также мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина.

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