В Минске начались задержания на воскресной акции протеста. Традиционно наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, сайты и мессенджеры могут не открываться. Кроме того, в столице Беларуси закрыты шесть станций метро.

Об этом информирует портал Tut.by.

Уточняется, что затруднения стандартные: "связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием (ждать приходится по несколько минут), либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиа-файлы — не загружаться".

Отмечается, что подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске постоянные во время массовых протестных акций по воскресеньям.

По данным агентства Интерфакс-Запад, сотрудники правоохранительных органов в центре Минска начали задерживать протестующих, собирающихся на марш…

"Наиболее масштабные задержания произошли возле метро "Партизанская". В общей сложности по дороге на марш задержаны порядка 10 сторонников оппозиции", - говорится сообщении.

По центру города на тонированных микроавтобусах курсируют так называемые "мобильные группы" силовиков. Они останавливаются возле протестующих с бело-красно-белой символикой, небольшими группами направляющихся на марш в центр города, и проводят задержания.

Также отмечается, что минское метро закрыло шесть станций на вход и выход.

"В 13.15 18 октября для обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - отмечается в телеграм-канале метрополитена.

Напомним, вчера в Минске милиция задерживала студентов, которые вышли на марш против Лукашенко.

Всего правозащитники насчитали 38 задержанных студентов.