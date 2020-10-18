В Киберполиции поймали мошенника, который с помощью обмана украл у женщины 140 тыс. грн с ее карты. Потерпевшая собирала деньги на лечение дочери. В последствии ребенок умер. Сейчас полиция решет вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

"Киберполиции разоблачила злоумышленника в присвоении почти 140 000 гривен, собранных на лечение ребенка... Со счета женщины он перевел все деньги, собранные на лечение дочери. Из-за недостатка денег, больная умерла ", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты гражданки, которая собирала деньги на лечение дочери. Для этого преступник позвонил потерпевшей, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организаций и предложил помощь. Фигурант попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи. Он заблокировал номер потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты.

"Таким образом, он получил доступ и к ее интернет-банкингу, а дальше перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение... По предварительным подсчетам, убытки достигают почти 140 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения избрании меры пресечения фигуранту.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенник выманивал деньги через обмен валют и расплачивался сувенирными гривнями.

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