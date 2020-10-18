В Хмельницкой области из-за отравления угарным газом госпитализировали 5 человек. Фото: Pixabay

В Хмельницкой области 5 человек, включая троих детей, были госпитализированы с отравлением угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в регионе. 

"18 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Копачовка Волочинського района в частном жилом доме в результате отравления угарным газом (нарушение правил эксплуатации печного отопления) пострадали 5 человек, из них 3 ребенка (2004, 2005 и 2009 г.р.), которых в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

В связи с этим спасатели напомнили гражданам правила безопасного обогрева помещений, в частности, для предотвращения возникновения чрезвычайных событий в отопительный сезон следует соблюдать следующие правила:

  • перед началом, а также в течение всего отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи;
  • у каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5х0,7 м;
  • печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций;
  • не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы;
  • нельзя располагать приборы обогрева непосредственно под розеткой, а также на путях эвакуации людей;
  • не стоит включать одновременно много электроприборов в удлинитель, ведь электросеть может не выдержать перегрузки;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
  • запрещается использовать электрообогревательные приборы для сушки одежды и других материалов;
  • не оставляйте включенными электрообогревательные устройства при выходе из дома;
  • не курить в постели.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел и в Житомирской области. Там от отравления угарным газом погибли трое военных.

Также мы писали, что в поселке под Харьковом четверо маленьких детей отравились крысиным ядом.

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