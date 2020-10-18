Прокуратура Франции заявила, что преступник с российскими чеченскими корнями, который обезглавил учителя истории, не скрывал своих намерений. Более того, он распространял их через социальные сети.

Об этом заявил прокурор Жан-Франсуа Рикар, передает "Интерфакс-Украина".

"Это - чеченец с российским гражданством, ему было предоставлено убежище. Проживал в городе Эвреё", - сказал он.

Уточняется, что на момент совершения преступления, мужчине было 18 лет. Он родился 12 марта 2002 года. Следователи называют нападавшего Абдулахом А. Он был известен полиции благодаря предыдущим правонарушениям.

По информации прокуратуры, Абдулах не числился у спецслужб как исламиский радикал.

Убийца преподавателя жил со своей семьей в нормандском городе Эврё. По данным прокурора, он считался беженцем, у него был десятилетний вид на жительство, полученный 4 марта нынешнего года.

Абдулах А. не был учащимся коллежа в Конфлан-Сент-Онорине. Он следил за кампанией в социальных сетях, которая велась членами мусульманского сообщества против преподавателя из Конфлан-Сент-Онорина. Террорист не скрывал своего агрессивного настроя по отношению к будущей жертве, делился своим настроением с членами семьи и друзьями.

Произведенные к настоящему времени правоохранителями девять задержаний из окружения террориста, о которых сообщил прокурор, в том числе членов семьи, имеют целью выяснить, являются ли эти люди его сообщниками, или они просто не реагировали на его заявления или не понимали их.

Выясняется также, кто доставил в пятницу преступника на автомобиле из Эврё к месту преступления. Есть сведения, что Абдулах А. сам распространял в Twitter угрозу расправы над преподавателем. При задержании он кричал: "Аллах акбар".

"Пройден (новый) этап, - приводит "Фигаро" слова неназванного высокопоставленного французского чиновника. - Развязывание ненависти в социальных сетях и безответственность некоторых людей привели к этому ужасу".

Газета также ссылается на характеристику, которую источник дал чеченской диаспоре во Франции "Любопытное сообщество, непрозрачное, сплоченное и разделенное одновременно, и парадоксальная ситуация при хорошей интеграции (во французское общество - Ред.) и многих тревожных сигналах".

Издание дает понять, что у политической власти и полиции нет оснований расслабляться по отношению к этой общине после криминальных столкновений с участием чеченцев в июне 2020 года в Дижоне, и особенно после варварского убийства преподавателя из Конфлан-Сент-Онорине.

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии. Убийца был ликвидирован сотрудниками полиции.

Также "Страна" приводила слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который отреагировал на слухи о возможном чеченском происхождении убийцы. Он заявил, что его народ здесь ни при чем.