Франция - в трауре. В воскресенье по всей стране прошли массовые шествия в память о жестоко убитом исламистом школьном учителе Самюэле Пати.

16 октября его обезглавил 18-летний чеченский эмигрант за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пять лет назад похожая история произошла с журналом Charlie Hebdo, когда из-за карикатур на пророка на редакцию напали джихадисты, убив 12 человек.

"Страна" разбиралась, как и почему произошло преступления и каковы будут его последствия.

"Попросил учеников-мусульман выйти"

47-летний Пати преподавал историю и географии в пригороде Парижа. Карикатуры из Charlie Hebdo он показал на уроке, посвященном светскому государству и свободе слова.

Позже ученики рассказывали, что Пати предложил выйти из класса тех, кого изображения могут обидеть.

"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, - рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. - Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".

Об убитом учителе Самюэле Пати отзываются как о добром и отзывчивом человеке. Фото: соцсети

В начале октября несколько родителей-мусульман пожаловались директору школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия и попросил выйти из класса их детей, за что потребовали его уволить.



За неделю до нападения в соцсетях появилось видео, в котором мужчина, представившийся как отец одной из учениц Пати, назвал учителя бандитом и призвал других объединиться и сказать: "Остановись, не трогай наших детей".

"Еще до убийства против этого преподавателя появилось много видео в интернете, перед школой устраивали демонстрации из-за того, что он призывал мусульманских учеников выйти из класса, чтобы показать карикатуру Мухаммеда, - рассказывает "Стране" Омар Арфуш, французско-украинский предприниматель и политолог. - Один из тех, кто распространял видео против учителя, говорил страшные вещи, что он чуть ли не воюет против Франции".

Именно это видео, как считает следствие, и побудило чеченского парня по имени Абдулах Анзоров жестоко расправиться с учителем.

Как позже выяснилось, чеченец не принадлежал ни к одной радикальной группировке, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был известный полиции исламист. Он жил в городе Эвре в 90 километрах от Конфлан-Сент-Онорин, где находилась школа, в которой работал Пати.

"Макрон - вождь неверных"

Анзоров планировал преступление заранее. В его мобильном телефоне нашли запись, где он берет на себя ответственность за убийство, сделанную за несколько часов до самой казни.

Вооружившись большим ножом, Анзоров напал на учителя возле школы, где поджидал его, несколько раз ударил в шею, а затем отрезал голову своей жертве. По словам очевидцев, в момент нападения убийца выкрикнул "Аллах акбар".

Затем он попытался скрыться, однако подоспела полиция, которую вызвали свидетели. Его догнали в соседнем городе, сдаваться он не хотел и стал угрожать оружием.

Парень выстрелил из пневматического пистолета пять раз в сторону полицейских. В ответ полиция открыла огонь и ранила Анзорова. Он пытался встать на ноги и напасть на полицейских с ножом, после чего его застрелили насмерть.

При нападавшем нашли газовый пистолет Airsoft, пять патронов к нему и нож. Второй нож с 35-сантиметровым лезвием и следами крови был обнаружен в 30 метрах от жертвы.

Сразу после убийства Анзоров успел опубликовать в Твиттере под ником Tchetchene_270 фотографию отрезанной головы и написать обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону: "Во имя Аллаха, самого милосердного. Макрону, вождю неверных. Я казнил одного из ваших адских псов, который осмелился принизить Мухаммеда".

В рамках расследования полиция арестовала девять человек, в том числе отца одной из учениц, призывавшего уволить Пати и возмущавшегося у себя в Фейсбуке тем, что преподаватель показывал на уроке рисунок с изображением голого пророка.

Кстати, его сестра шесть лет назад отправилась на территории, подконтрольные группировке "Исламское государство" в Сирии и находится в связи с этим в розыске.

Среди арестованных также мужчина, сопровождавший отца ученицы при визите к директору школы. Он требовал увольнения Пати и грозил демонстрацией, а также участвовал в одном из видео с критикой преподавателя. Этот человек известен французским спецлужбам. По данным AFP, речь идет об "очень активном активисте исламистского толка" Абдельакиме Сефриуи.

О самом чеченце известно, что он с семьей приехал во Францию в шестилетнем возрасте, а до того они жили в Москве. В статусе беженца родителям Анзорова отказали, но Национальный суд Франции по делам беженцев позже отменил это решение и семья смогла остаться в стране. Достигнув совершеннолетия, Анзоров автоматически получил вид на жительство в марте.

Макрон назвал ужасное убийство учителя исламистским терактом.

"Один из наших соотечественников был убит за то, что учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить. Он стал жертвой исламистской террористической атаки", - заявил он.

В воскресенье, 18 октября, тысячи французов вышли почтить память жестоко убитого учителя. Фото: Le Figaro

Мусульманские лидеры Франции также резко осудили нападение.

Высказалась редакция "Charlie Hebdo", пережившая нападение исламистов из-за карикатур на пророка.

"Charlie Hebdo" разделяет ужас и возмущение, после того как учитель, выполнявший свою работу, был убит религиозным фанатиком. Глубочайшие соболезнования его семье, близким и всем учителям", - написали представители издания в "Твиттере".

Выступил с заявлением и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после того, как чеченцев начали клеймит террористами. Кадыров осудил нападение, но при этом призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, подозреваемый почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке.

"Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - призвал Кадыров.

По его мнению, когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество.

"А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!" - заключил глава Чеченской республики.

Макрон хочет бороться с "исламским сепаратизмом"

"Конечно, это убийство варварское, Франция в шоке, я сам в шоке, потому что я лично за свободу слова. То, что случилось, это страшно", - говорит Арфуш.

Впрочем, ситуация во Франции на религиозно-мигрантской почве накалялась давно, а особенно в последние недели. И убийство учителя может стать спусковым крючком.



"В последнее время климат во Франции в отношении ислама не очень здоровый. По телевизору уже неделю только и говорят о том, как мусульмане надоели, что чем дальше, тем больше они себе позволяют, возмущаются, что родители учеников требуют убрать свинину из школьного меню, говорят, что мы не хотим превращаться в исламскую республику, а оставаться свободной Францией. А на прошлой неделе, еще до убийства учителя, Макрон заявил, что он против сепаратизма. Конечно, для украинцев сепаратизм означает настоящий сепаратизм, но он имел в виде исламский фундаментализм, только, наверное, боялся так прямо его назвать. Почему сепаратизм? Потому что небольшой процент мусульман-фанатиков не пускает детей в школу, учит их дома Корану, арабскому языку. Макрон считает их сепаратистами, потому что они не признают Французскую республику. Он вынесет на голосование в Национальную ассамблею законопроект о борьбе с "исламским сепаратизмом" (он включает контроль над частными конфессиональными школами и надзор за финансированием мечетей во Франции). Но когда Макрон поднимал этот вопрос, многие мусульмане посчитали, что закон примут против них", - рассказывает Арфуш.

Убийство учителя, по его словам, открывает еще одну тему, которая беспокоит Францию и которая началась прошлым летом, когда вооружённые чеченцы наехали на марокканский район и хотели разбираться и чинить самосуд.

"Тогда Франция поняла, что чеченцы живут особняком, по своим законам. Это чеченцы двух поколений - первые, которые бежали от войны с Россией еще лет 20 назад, и новая волна, когда Россия приняла закон про геев и Франция открыла двери для политических беженцев. Очень много оказалось чеченцев, которые утверждали что они геи и их якобы хотят за это убить в Чечне. Конечно, они не настоящие геи, а просто хотят статус беженца во Франции", - говорит Арфуш.

Рейтинг Макрона рухнул вдвое

Расправа над учителем может иметь и политические последствия - как для Франции, так и для всей Европы.

"Во-первых, поднимается новая волна недовольства мигрантами и мусульманскими гетто. Из 59 миллионов жителей Франции 5 миллионов - мусульмане, часть которых живет обособленно, фактически государство в государстве, периодически устраивая бунты и поджоги машин. А вместе с тем усиливаются радикалы - ультраправые, ультралевые, евроскептики и сторонники "фрексита", которые хотят выхода Франции из ЕС по примеру Британии, чтобы в том числе ограничить миграцию. А это может спровоцировать эффект домино по всей Европе и пошатнуть весь ЕС, - делится со "Страной" французский политолог Доминик Рейни. - Если инциденты с исламистами будут повторяться, следующие президентские выборы, которые должны состояться через полтора года, могут дать шанс на победу кандидату от правого лагеря. И все это на фоне раскола французского общества на отдельные общины и новой волны коронавируса. Рейтинг Макрона за последние три года, с момента его прихода к власти, рухнул вдвое - с более чем 64% до менее 30%. В то же время и перспективы его основной конкурентки, ультраправой Марин Ле Пен туманны, а по опросам, французы не хотят повторения поединка Макрон против Ле Пен. Поэтому может так случиться, что маятник качнется влево. Особенно на фоне движения "желтых жилетов", которое никуда не делось".