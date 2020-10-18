В Черновцах медики спасают гражданина Соединенных Штатов, который сейчас находится в реанимации после того, как в ночь на субботу, 17 октября, авто с которым врезалось в электроопору.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"В Черновцах полицейские задокументировали ДТП, в котором травмировался иностранец. В ночь с 16 на 17 октября по улице Русской случилась авария, в результате которой политравмы получил 32-летний американец. Сейчас мужчина находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 31-летний водитель Mazda двигался по улице и по неизвестной причине потерял управление. В результате этого произошло он врезался в электроопору, а моментом позже в машину врезался Volkswagen, чей водитель не заметил попавшее в аварию авто.

"В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил 32-летний иностранец, пассажир автомобиля Mazda. Медики доставили мужчину в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля Mazda находился в состоянии алкогольного опьянения. 37-летний водитель другого транспортного средства отказался от освидетельствования на определение содержания алкоголя в крови", - говорится в тексте сообщения.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства аварии.

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