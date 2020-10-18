В понедельник, 19 октября, украинцев ждут новое похолодание, а местами ночью будут заморозки.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков из Укргидрометцентра.

Температура воздуха на западе и части центральных районов будет в районе +8+13 градусов. Ночью ожидаются заморозки до +3+6 тепла.

На севере днем будет +8+11 градусов, а ночью похолодает до +4+6. Предполагается, что будет облачно. На юге синоптики прогнозируют +14+16, а ночью +6+9.

Украинцам на востоке синоптики прогнозируют +12+16. А вот ночью местами будет +3+6.

Напомним, на горе Поп Иван в Карпатах из-за резкого похолодания пошел снег. Столбик термометра опустился до отметки "минус".

Как сообщала "Страна", киевские спасатели отчитались о ликвидации подтоплений по городу, которые вызвал сильный ливень.