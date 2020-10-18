В воскресенье, 18 октября, тяжелая ракета-носитель Falcon стартовала на орбиту вместе с партией из 60 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 14-й по счету запуск группы интернет-спутников Starlink. Старт произошел в 08:25 по времени Восточного побережья США (15:25 по Киеву) со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Спустя 8 минут 24 секунды после старта ракеты многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в шестой раз.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/mGBLwsC6Gs — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Отметим, что это уже второй запуск за месяц. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 6 октября. Орбитальная группировка SpaceX начала развертываться в мае прошлого года и уже состоит из 773 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков в шестой раз, через 8 минут 24 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны будут "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, также SpaceX пять лет будет запускать аппараты вооруженных сил США за 316 млн долларов.