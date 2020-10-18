Представитель крупнейшего в ФРГ объединения государственных касс медицинского страхования AOK заявил, что лечение коронавируса с симптомом атипичной пневмонии обходится в 10 700 евро. Если же нужно подключать аппарат ИВЛ, цена возрастает до 38 500 евро.

Об этом говорится в материале DW.

Так, лечение коронавируса без применения искусственной вентиляции легких обойдется в среднем в 5 000 евро.

Похожие цифры приводит другая государственная касса – Barmer. По их информации, средняя стоимость стационарного лечения пациента с коронавирусом составляет 6900 евро. Если подключать аппарат ИВЛ, стоимость вырастает до 31 700 евро.

Уточняется, что на сегодняшний день в Германии подключения к ИВЛ требуют около 14% от общего количества зараженных коронавирусом.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус.

Также "Страна" писала, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз принял решение отменить очный саммит в Берлине, запланированный на ноябрь, из-за пандемии коронавируса.