Вслед за компанией Samsung, в LG приняли решение заблокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах на территории Украины и других стран постсоветского пространства.

Об этом информирует пресс-служба производителя.

Сообщается, что LG уже подготовили обновления программного обеспечения телевизоров LG. После его автоматической установки с 16 ноября 2020 года услуги Smart TV "могут стать полностью недоступны или существенно ограничены" на так называемых "серых" телевизорах.

Эти изменения коснутся владельцев телевизоров 2020 года выпуска. При этом отмечается, что речь идет только об отключении цифровых сервисов и приложений - аппараты все еще смогут принимать ТВ-сигнал.

В компании добавили, что график обновления ПО "может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны".

Важно отметить, что сертифицированные модели имеют на задней крышке или в техдокументации маркировку "ЕАС". Ее наличие подтверждает, что устройство прошла все лабораторные испытания и процедуры оценки, установленные в технических регламентах Евразийского Экономического Союза, и полностью отвечает их требованиям.

Помимо этого, у телевизора есть номер модели и суффикс - они дают возможность понять, для какого рынка был выпущен телевизор.

Подробнее о том, как проверить оригинальность продукта, можно почитать на сайте компании.

Напомним, в феврале 2020 года "серые" телевизоры в Украине начала блокировать компания Samsung.

Мы рассказывали, как справиться с блокировкой "серых" телевизоров в Украине.