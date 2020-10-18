В ночь на воскресенье в Умани Черкасской области неизвестные напали на двоих брацлавских хасидов-подростков, один из них получил ножевое ранение щеки.

Об этом 18 октября информирует пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

"Нападение было совершено в укромном месте, за могилой Раби Нахмана. Трое нападавших (на вид 20-22 лет) напали на двух подростков-хасидов 17-ти и 15-ти лет. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение", - говорится в сообщении.

В организации отмечают, что нападению не предшествовал какой-либо конфликт подростков поджидали в подворотне. Камеры видеонаблюдения в районе улицы Пушкина зафиксировали нападавших, которые убегали с места преступления.

"Объединенная еврейская община Украины ждет решительных действий от правоохранительных органов. Преступники должны понести наказание по всей строгости Закона", - добавили в ОЕОУ.

Напомним, недавно в Умани четверо неизвестных разбили нос брацлавскому хасиду, который вместе с другом пришел за покупками в один из супермаркетов города.

Ранее мы писали о том, как мужчина ограбил на улице хасида, отобрав у него кошелек с тысячей долларов и 2,6 тысячами гривен.