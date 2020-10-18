В воскресенье, 18 октября, столичные коммунальщики эвакуировали машину народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Она была неправильно припаркована на улице Десятинной.

Как корреспонденту "Страны" рассказал сам народный депутат, у него нет претензий к работе коммунальщиков.

"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить. Никаких проблем нет. Забрали одну - пересел в другую, одну из шести, которые так любят считать "коллективная бигусятина", - сказал он.

Также Дубинский призвал украинцев парковаться по правилам и быть "здоровыми и счастливыми".

Напомним, в списке кандидатов от партии "Слуга народа" на предстоящих выборах в Киевский областной совет оказался ряд сотрудников "1+1". Первым номером идет нардеп Александр Дубинский.

Также "Страна" рассказывала, что за один месяц в Киеве коммунальщики выписали штрафов за неправильную парковку на 1,55 млн гривен.