Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился словами кандидата в президенты США Джо Байдена относительно усиления тоталитарных факторов в его стране. В ответ на это он напомнил политику о давлении на Украину.

Соответствующий ролик дипломат опубликовал у себя в Facebook.

"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, и усиление тоталитарных режимов в мире - и этот президент поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным", - сказал Байден.

В ответ на это Сийярто записал видеообращение, в котором напомнил Байдену дело Burisma.

"Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Шокина), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились", - сказал он.

Петер Сийярто записал видеообращение в ответ на обвинения Байдена. Видео: facebook.com/szijjarto.peter.official

Ранее "Страна" писала, что комитеты Сената США по национальной безопасности и вопросам финансов опубликовали отчет о работе сына Джо Байдена в компании Burisma.

Мы также рассказывали, что Петра Порошенко обвинили в получении 200 миллионов долларов за закрытие дела против компании Burisma.