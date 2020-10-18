Учение из университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменение слуха может быть одним из симптомов коронавируса.

Об этом сообщает Express.

Ряд пациентов, у которых подтвердился коронавирус, до этого жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-то внешнего стимула. Более того, у ряда пациентов с тяжелой формой заболевания данный симптом оборачивался полной потерей слуха.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и в случае подтверждения, сразу же принимать превентивные меры по диагностированию covid-19.

Напомним, до этого британские ученые рассказывали, что кроме сахарного диабета и деменции риск летального исхода Covid-19 увеличивают также заболевания почек.

Ранее исследователи установили, что на 37% чаще летальным исходом заканчиваются случаи Covid-19 у больных ожирением, а на 31% - у страдающих заболеваниями сердца.