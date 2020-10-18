Во время своего предвыборного митинга в Детройте в пятницу, 16 октября, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден читал речь с огромного телесуфлера, который стоял прямо посреди толпы.

Видео выступления Байдена опубликовали пользователи сети.

Так, на кадрах видно, что среди немногочисленных сторонников кандидата от демократов стоит большой экран, на котором транслируется речь Байдена. Пользователи сети пошутили, что телесуфлер оказался больше, чем толпа потенциальных избирателей.

Стоит отметить, что предвыборная кампания Байдена очень чувствительна к вопросам, касающимся использования им телесуфлеров. В прошлом месяце национальный пресс-секретарь кампании Байдена занял оборонительную позицию, когда его спросили о суфлерах в эфире Fox News.

Тогда журналист спросил официального представителя Байдена: "Использовал ли Джо Байден когда-нибудь телесуфлер во время местных интервью или для ответов на вопросы?" Несмотря на то, что ему задавали этот вопрос несколько раз, сотрудник предвыборного штаба так и не ответил на него, отклонив вопрос, потому что он якобы прописан в "темнике" кампании Трампа.

Примечательно, что ранее Трамп предлагал Байдену пройти тест на умственные способности, намекая, что это слабая сторона его конкурента.

Напомним, по данным The Guardian Джо Байден лидирует в предвыборной гонке, значительно опережая нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 17%.