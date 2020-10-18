В воскресенье, 18 октября, полиция объявила в розыск на Буковине настоятеля одного из местных монастырей. Он ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На Буковине полицейские разыскивают без вести пропавшего настоятеля одного из монастырей. Вчера, 17 октября, в полицию обратился буковинец и сообщил, что его родственник Дудка Дмитрий Иванович накануне пошел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица и до сих пор не вернулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 46-летний мужчина является настоятелем в одном из монастырей Заставнивского района. Сам он проживает в селе Крещатик этого же района.

"Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно. Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого подключились также спасатели и общественность. Приметы: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой", - говорится в тексте сообщения.

На Буковине полиция разыскивает настоятеля храма. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Напомним, на Закарпатье с вечера 16 октября спасатели получили четыре вызова о пропавших грибниках. Трое нашлись, а одного мужчину нашли мертвым.