В воскресенье, 18 октября, на высокогорье Карпат из-за резкого похолодания местами пошел снег. А на горе Поп Иван столбик термометра опустился ниже нуля.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:50 18.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха -2 по Цельсию", - говорится в сообщении.

На горе Поп Иван пошел снег. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Напомним, о резком похолодании и возможном снеге в Карпатах рассказывала синоптик Наталья Диденко.

Также "Страна" рассказывала, что на территории большинства регионов Украины в воскресенье, 18 октября, дождей не ожидается, однако температура значительно упадет.