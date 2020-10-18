Сегодня утром украинский боксер Василий Ломаченко проиграл чемпионский титул в легком весе американцу Теофимо Лопесу.

Это поражение стало одним из крупнейших в истории украинского современного бокса. Поэтому его активно обсуждают в Украине и не только.

Тем для обсуджений две - что украинца явно засудили американские судьи в Лас-Вегасе, чтобы отдать победу своему спортсмену.

Вторая - по традиции, националисты, вопреки тому, что приграла вообще-то Украина, стали радоваться поражению Ломаченко. Объясняя, что он поддерживает УПЦ Московского патриархата.

Собрали реакцию на бой Ломаченко с Лопесом.

Засудили или нет?

О том, что решение судей несправедливое, после поединка заявил сам Ломаченко. Это сообщение у него вышло в Facebook.

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал.

Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судей – Ред.). Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь.

Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", - написал он.

Как видимо, Ломаченко и сам признал, что в первой половине боя был менее активен и только потом "включился". Да и было видно, что в начальных раундах боксер больше защищался, чем атаковал. Лопес же в те моменты прессинговал и постоянно занимал центр ринга.

При этом во второй части поединка Василий начал серьезно теснить противника и "пробивать" его комбинациями ударов.

По статистике боя, Ломаченко сделал в два раза меньше ударов, чем Лопес (321 против 659). Зато процент попаданий украинца был вдвое выше: 44 против 28 у американца. То есть Лопес чаще бил мимо или в блок. Но все равно получал очки.

Учитывая, что бой закончился без нокаута, картина неочевидна с точки зрения победы или поражения Ломаченко. Но у американских судей все оказалось иначе: они присудили победу Лопесу, причем один из рефери посчитал, что украинец проиграл вообще все раунды.

Речь о судье Джули Ледерман (ее судейская карта со счетом по центру).

Видимо, поэтому и сам Ломаченко, и многие его коллеги-боксеры раскритиковали судейство.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что Ломаченко выиграл бой.

"Лично мое мнение - очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение", - сказал Кремлев.

Он отметил, что в профессиональном боксе решения судей не пересматриваются, потому Ломаченко следует готовиться к реваншу.

"Напомнило мне бой Головкина и Альвареса. У Василия еще все впереди, но в реванше, если не досрочно, будет тяжело победить. Очень печальное судейство, очень расстроился", - добавил Кремлев.

В свою очередь российский коллега Ломаченко по рингу Александр Беспутин поддержал украинца в своем Instagram.

"Вася чемпион! Ты лучший, брат", - написал спортсмен.

Игры "патриотов"

Но у американских судей внезапно нашлась группа поддержки в Украине.

Поражению Ломаченко возрадовались украинские националисты - за то, что спортсмен, как и его коллега Александр Усик, является прихожанином УПЦ и сторонником нормализации отношений с Россией.

"Лопес чемпион. Пророссийский коллаборационист Ломаченко проиграл. Александр Усик, теперь твоя очередь, грязь подмосковская. Мы все помним", - написал экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"Не понимаю, как это могло произойти. Его же благословил Онуфрий", - сыронизировал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Ломаченко скрепы не помогли. А Усик там как? Держится, молится?", - издевается волонтер Роман Доник.

То есть развернулась травля Ломаченко. При этом многие встали на защиту украинского боксера.

"Боюсь, что против Усика Стерненко уже из тюрьмы болеть будет", - написал нардеп Макс Бужанский, говоря о том, что праворадикала сейчас судят за умышленное убийство человека.

"Слежу за социальными сетями и травлей Ломаченко. Помните старую шутку: "тут что ни строй- обком кпсс выходит". Строили Незалежную Украину- а получился опять Советский Союз со сладострастной травлей инакомыслящих. Жду "письма писателей" с призывом лишить партбилета или гражданства", - пишет телеведущая Наталья Влащенко.

"Ночью смотрел бой Ломы, расстроился.

А утром увидел радостные коменты – так ему и надо, манкруту и ватнику.

Не поленился – заблокировал ручками больше 100 чел.

А тем, кто знает, кто такой манкрут, образованным, написал, что они х...сосы.

Как думаете, догадаются, о чем я?", - пишет бизнесмен Гарик Корогодский.

"Ломаченко в любом случае - боец и личность. Человек.

Молодец.

Те же, кто сейчас шакалят по вопросу его веры, сами того не понимая, льют воду на мельницу тех, кто видит в присуждении победы американцу дискриминацию и политический подтекст.

И я склонна с этим согласиться. Потому как подобное в избытке видела в нашей стране после майдана. Травля, убийства, аресты, липовые рейтинги, фейковые победители и виртуальные герои - все это признаки деградации и разложения", - считает экс-нардеп Елена Бондаренко.

А вот бизнесмен Евгений Черняк считает, что Лопес победил заслуженно. Но плевков от националистов Ломаченко за это не заслужил.

"Против Лома есть приёмы. Гондурас сегодня победил. Лопес из Гондураса, я об этом, если что.

И дело не только в судьях, конечно.

Нужно было пять раундов пешком не ходить, а включать скорость уже в первом раунде.

Но каждый мнит себя стратегом видя бой издалека.

Лопес очень не простой парень и ему только 23.

Те, кто скачет по пабликам захлёбываясь от ненависти к Ломаченко, просто хочу напомнить, что он один сделал для Украины больше, чем вы все вместе взятые, со своими ботофермами.

Благодаря Василию звучит Гимн страны, сегодня звучал в Вегасе.

А благодаря вам, профессиональные патриоты, о стране знают только то, что это коррупция, отсутствие законов и уличные беспорядки.

Ничего хорошего, конечно, вы для своей страны не сделали.

Максимум на что способны- это тупые комментарии в Фейсбуке, разжигающие национальную и религиозную ненависть и разламывающие пополам страну.

И бесконечное воровство с рассказами о том, что нужно всё быстрее разграбить, пока не напал никто.

А Василий ещё вернётся и победит, увидите и в очередной раз добавит позитивного промо своей стране".