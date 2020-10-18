По состоянию на утро воскресенье, 18 октября, на пограничных пунктах Украины и Венгрии образовалась большая очередь, в которой стоит более 200 машин.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, пробки есть на пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка". На первом в очереди стоят 15 машин. А на второй очередь растянулась на 200 транспортных средств.

Также пограничники уточнили, что на других пунктах пропуска проблем с пробками не наблюдается.

Напомним, Украина с 15 до 31 октября закрывает КПВВ "Станица Луганская" - единственный функционирующий пункт пропуска, через который можно попасть на неподконтрольную территорию в Луганской области.

Также "Страна" приводила слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что чиновник против повторного закрытия границ Украины, несмотря на ухудшения коронавирусной ситуации.